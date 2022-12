Milan-Roma, Maignan ko: il nuovo sostituto è uno “spauracchio”

Chiusa la kermesse dei Mondiali in Qatar parte il conto alla rovescia per la ripresa della stagione in Serie A. Il Milan deve fare i conti con il ko di Mike Maignan

Nella giornata di ieri c’è stata la finalissima del Mondiale in Qatar, competizione disputata per la prima volta nella storia a cavallo tra autunno ed inverno. Ad aggiudicarsi la Coppa del Mondo è stata l’Argentina di Scaloni, anche Paulo Dybala è stato decisivo nella lotteria finale dei calci di rigore contro la Francia. Nella squadra transalpina mancava il portiere del Milan, Mike Maignan, ancora ko per infortunio.

Questa sera alle ore 20 la Roma tornerà in campo per la seconda amichevole in Portogallo. La squadra giallorossa affronterà i portoghesi del Casa Pia, a sorpresa alla quinta pozione del campionato lusitano. José Mourinho si aspetta risposte dopo la secca sconfitta per 3-0 patita contro il Cadice, la ripresa della stagione è sempre più vicina. Il 4 gennaio i giallorossi torneranno allo stadio Olimpico, per affrontare il Bologna di Thiago Motta. In seguito, l’8 gennaio, sarà la volta di un nuovo big match: la trasferta sul campo del Milan.

Milan-Roma, Pioli corre ai ripari dopo il ko di Maignan: spunta Sportiello

La squadra rossonera deve fare i conti con la possibile assenza di Mike Maignan. Il portiere rossonero si sottoporrà nei prossimi giorni ad ulteriori esami strumentali ma il suo recupero sembra ancora lungo. Ecco perché la squadra allenata da Stefano Pioli si sta guardando intorno per acquistare subito un nuovo portiere: spunta la pista Marco Sportiello in casa Atalanta.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport c’è tanta apprensione in casa Milan sui reali tempi di recupero dell’estremo difensore. La squadra rossonera, qualora dovesse vedere il rientro slittare ancora, sarebbe pronta a fiondarsi sul mercato in cerca di rinforzi. Ed il nome più caldo porta a guardare in casa Atalanta, dove in uscita c’è Marco Sportiello. La trattativa sarebbe già ben avviata ed è legata agli esami finali di Maignan. Il portiere dell’Atalanta, vice di Musso, si rese protagonista di una partita impeccabile contro la Roma allo stadio Olimpico. Sportiello risultò decisivo per la vittoria degli orobici, diventando un vero e proprio ‘spauracchio’ per l’attacco giallorosso.