Intrigo Di Maria: “Avrei scelto Dybala”

Intrigo che coinvolge Di Maria e Paulo Dybala dopo il trionfo dell’Argentina in Qatar. Ecco il verdetto in diretta dopo la finalissima contro la Francia

Nella giornata di ieri è calato il sipario sul Mondiale in Qatar, che ha visto l’Argentina tornare sul tetto del mondo a 36 anni dall’ultima volta. La sfida con la Francia è stata ricca di colpi di scena, con il risultato fissato sul 3-3 nei 120 minuti di gioco. A pochi istanti dal triplice fischio dei supplementari c’è stato anche l’ingresso del giallorosso Paulo Dybala, glaciale a freddare Lloris dagli undici metri nella lotteria dei calci di rigore.

La finale tra Francia ed Argentina verrà ricordata a lungo dagli amanti del calcio. La selezione Albiceleste, guidata da Lionel Scaloni, è riuscita a vincere il suo terzo Mondiale, l’ultima volta nel 1986 ai tempi di Diego Maradona. La gara è stata scoppiettante ed al cardiopalma fino all’ultimo minuto del tempo supplementare, quando è entrato in campo il giallorosso Paulo Dybala, sul risultato di 3-3. La Joya ha comunque lasciato la sua firma sulla sfida finale, siglando un calcio di rigore pesantissimo dopo il primo errore della squadra transalpina.

Intrigo Di Maria-Dybala dopo il Mondiale: verdetto sulle scelte di Scaloni

Il giorno dopo tanti addetti ai lavori celebrano la vittoria dell’Albiceleste, ma spuntano anche critiche alle scelte del ct Lionel Scaloni. Il tecnico della Seleccion venne più volte criticato proprio per aver tenuto l’attaccante giallorosso in panchina fino alla semifinale, ma non solo. Ecco il verdetto dell’influencer Bruce, legato al mondo della Juventus che tira in ballo la sostituzione di Angel Di Maria. Ecco le parole dell’esperto bianconero, in diretta sulla TV PLAY a calciomercato.it.

Bruce attacca le scelte di entrambi i commissari tecnici nella finale di ieri: “Ieri bellissima partita, grazie a due allenatori scarsi. Se Scaloni non avesse tolto Di Maria non ci sarebbero stati i tempi supplementari. Togliere Di Maria per mettere Acuna è stato totalmente controproducente. Se fosse rimasto in campo finiva 2-0 la finale. Ma soprattutto mi chiedo: non poteva mettere Dybala al posto di Acuna?”