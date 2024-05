Roma, svelata la terza maglia 2024/2025 | FOTO

Trapelano nuove indiscrezioni relative alla terza maglia che verrà indossata nel corso del prossimo anno dagli uomini di De Rossi

Mentre i tifosi giallorossi tentano di trovare pace tra un big match e l’altro, le indiscrezioni relative alle nuove maglie che accompagneranno i giallorossi nel corso della prossima stagione proseguono senza soluzione di continuità.

Come avvenuto per la prima e la seconda maglia, svelate qualche settimana fa, è stato nuovamente Footy Headlines – noto portale in cui vengono raggruppati i leak relativi alle nuove maglie delle società più importanti del mondo – a fornire nuove immagini di uno dei kit di abbigliamento che verrà indossato dai componenti dello scacchiere di DDR.

La terza maglia sarà blu secondo Footy Headlines

Questa volta è stata la terza maglia l’oggetto delle rivelazioni compiute da Footy Headlines. Di norma è proprio sulla terza maglia che i vari designer godono della possibilità di sbizzarrirsi con qualche esperimento non perfettamente in linea con la tradizione della squadra di riferimento, ma, questa volta, parrebbe che Adidas abbia optato per qualcosa di già visto nel corso della storia giallorossa.

🐺🔥 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: AS Roma 24-25 Third Kit Leaked: https://t.co/77lE6FJz0A — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 6, 2024

Difatti, come potrete osservare dalla immagini, si tratta di un accostamento di colori (blu, arancione e rosso) già precedentemente sperimentato, che ha spesso riscontrato un certo successo tra i tifosi capitolini. L’ultima stagione in cui i giallorossi hanno indossato una terza maglia blu è stata quella consumata tra i 2021 e il 2022, quando Mou alzò la coppa della Conference League.