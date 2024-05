Pioli dopo Allegri: esonero e sostituzione choc

Nella giornata di ieri la Juventus ha ufficializzato l’esonero di Massimiliano Allegri. Stessa sorte sembra toccare a Stefano Pioli sulla panchina del Milan, ecco le ultime sul sostituto.

La stagione di Serie A che si sta chiudendo verrà ricordata per i tanti ribaltoni in panchina. L’ultimo esonero è arrivato in via ufficiale nella giornata di ieri, con la Juventus che ha sollevato dall’incarico Massimiliano Allegri. La vittoria della Coppa Italia, arrivata di misura contro l’Atalanta di Gasperini, ha sollevato un polverone intorno al tecnico toscano. La reazione finale della società bianconera è stata l’esonero immediato del livornese, ultimo di una lunga serie di ribaltoni tecnici nella Serie A che vede i titoli di coda.

La Juventus ha comunicato ieri ufficialmente l’esonero di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato sollevato dalla panchina bianconera a meno due gare dal termine della stagione. Il ribaltone tecnico bianconero è solo l’ultimo dei tanti cambi in corsa che hanno caratterizzato la stagione del campionato italiano. Il prossimo a salutare in anticipo, rispetto alla scadenza naturale del contratto sembra essere Stefano Pioli. Il tecnico del Milan verso l’esonero dopo una stagione anonima sia in Serie A che in Europa. I rossoneri non sono mai stati in corsa per il titolo in campionato ed hanno salutato in anticipo sia la Champions League che l’Europa League, dove sono stati eliminati dalla Roma di Daniele De Rossi.

Pioli esonerato a fine stagione: panchina a Bonera contro la Roma

E proprio contro la Roma, in Australia il 31 maggio, il Milan disputerà un’amichevole di fine stagione. Solo cinque giorni dopo la fine del campionato le due squadre si affronteranno a Perth, ma sulla panchina rossonera potrebbe esserci un volto a sorpresa.

Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, in Australia sulla panchina del Milan potrebbe vedersi Daniele Bonera. Il club rossonero vorrebbe evitare l’imbarazzo di affidare la squadra ad un allenatore che va verso l’esonero, ma il tempo materiale per trovare un sostituto in vista della sfida amichevole è troppo esiguo. Dunque prende piede la pista interna, attualmente l’ex difensore è allenatore in via ufficiosa della nascente Under 23 in casa Milan.