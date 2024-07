Roma scatenata: il doppio colpo è UFFICIALE

La Roma è scatenata, doppio colpo ufficiale e rosa praticamente chiusa per il tecnico che deve difendere il tricolore. La situazione

La Roma batte altri due colpi, ufficiali. Anche se le indiscrezioni le davano giallorosse da un poco di tempo. La squadra di Spugna, quella femminile che l’anno prossimo giocherà con lo scudetto sul petto e con la coccarda della Coppa Italia, è quasi pronta.

Due innesti, dicevamo. Ma partiamo dalla prima, quella che rimarrà comunque a Roma l’anno prossimo: Hawa Cissoko, difensore francese di 27 anni, arriva a parametro zero dal West Ham. Ha firmato un contratto con il club fino al prossimo 30 giugno del 2027 e ha deciso di prendere la maglia numero 23. Va a completare in questo modo il pacchetto arretrato, visto che sono 4 adesso i centrali a disposizione del tecnico piemontese: Linari, Minami e Valdezate, oltre il volto nuovo.

Calciomercato Roma, anche Della Peruta è ufficiale

Ufficiale, come detto, anche l’arrivo dell’attaccante Della Peruta: lei ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028 ma dopo i primi allenamenti al Giulio Onesti, quartier general del club, tornerà in Liguria in prestito per il prossimo anno. Una scelta, quella del club, per darle la possibilità di crescere di più nel corso delle prossima stagione e poi portarla in pianta stabile in Prima Squadra.

La Roma, infine, partirà il 29 luglio per il ritiro di Cascia dove rimarrà fino al 9 agosto. Al momento non sono state ufficializzate amichevoli da parte del club, anche se non sono previste nell’immediato. La stagione invece, in maniera ufficiale, inizierà nell’ultimo weekend di agosto, quello a cavallo con il primo giorno di settembre. E non sarà una partita come le altre, visto che è subito in programma il derby contro la Lazio in trasferta. Insomma, un avvio per cuori forti. Ma questa Roma ha le carte in regola per vincerle se non tutte quasi la prossima stagione.