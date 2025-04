Addio Juve e svolta UFFICIALE: Tudor resta in Serie A

Emergono novità in merito all’intrigante valzer di panchina che si prepara a stravolgere la massima lega italiana per la prossima stagione

Con il frenetico e imprevedibile svolgimento della stagione in corso, la massima lega italiana è tornata di diritto sul podio delle leghe calcistiche più affascinanti d’Europa e, la sessione di mercato in arrivo, promette ulteriori scossoni e terremoti rispetto a quei labili equilibri che si erano andati a creare nel corso degli ultimi mesi.

Secondo quanto emerso, infatti, pare che durante le prossime settimane avrà luogo un valzer di panchine al cui confronto, quello avvenuto poco meno di un anno fa, apparirà come una pallida esercitazione.

Non vi è infatti una singola big italiana che in questo momento possa dirsi totalmente certa di iniziare la stagione 25/26 con lo stesso allenatore seduto attualmente in panchina, poiché, persino i campioni in carica (nonché attuali capolisti) nerazzurri potrebbero scegliere di chiudere il ciclo Inzaghi nel caso in cui questo concluda l’annata senza trofei.

Dunque un panorama a dir poco cangiante, all’interno del quale, di recente, sono emersi indizi utili alla comprensione delle possibili evoluzioni in grado di plasmare l’assetto della prossima stagione di Serie A.

Valzer allenatori in Serie A: Tudor compare nei radar del Milan

Dopo aver abbandonato il controverso progetto firmato Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, i vertici della Vecchia Signora non hanno più intenzione di compiere esperimenti capaci di far perdere tempo prezioso e, di conseguenza, sarà a dir poco vitale comprendere con precisione le potenzialità di Igor Tudor, per sancirne la permanenza o meno dopo il Mondiale per Club. Nel caso in cui i bianconeri dovessero evitare di confermare il tecnico croato, le opzioni sarebbero varie e tutte intriganti.

In tal senso vi sono da valutare la raffinata proposta offensiva di Gian Piero Gasperini, la concretezza e la passione di Antonio Conte o ancora l’esperienza di Roberto Mancini… Insomma, la panchina di Tudor appare tutt’altro che solida, ma, nel caso in cui questo dovesse liberarsi, ecco che il suo nome potrebbe iniziare a orbitare intorno ad altre piazze importanti. Difatti, secondo quanto riportato dai bookmakers di Goldbet, il croato sarebbe entrato tra i possibili successori di Sergio Conceicao.