Calciomercato Juve e Roma: il re degli assist firma gratis

Non solo Champions, i giallorossi pianificano un altro scippo a Luciano Spalletti

Spartiacque fondamentale per tutte le squadre europee, la data del 30 giugno è sempre più vicina e tra plusvalenze, rinnovi e colpi a parametro zero, questo è uno dei periodi più intensi del calciomercato. Ecco perché, nonostante un destino ormai segnato e un addio praticamente sicuro, Frederic Massara continua a lavorare alacremente per la Roma.

Impegnato soprattutto sul fronte cessioni, l’attuale direttore sportivo giallorosso ha avuto anche incontri per i prolungamenti (con l’agente di Celik l’ultimo in ordine di tempo) e per tenere sottocchio alcuni talenti interessanti, soprattutto tra i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno.

Alcuni di essi sono obiettivi condivisi proprio con le attuali antagoniste nella corsa Champions League e con la Juventus in particolare e non stiamo parlando del solito Marcos Senesi, che sembra ormai indirizzato verso una permanenza in Premier League.

Secondo africasoccer.com, Juve e Roma stanno seguendo con grande attenzione Souffian El Karouani. Un nome monitorato già da diverso tempo a Trigoria e apprezzato soprattutto per le sue capacità offensive e perché libero di firmare gratis con il prossimo club.

Autore di ben 16 assist e 3 gol in tutte le competizioni, il 25enne olandese e nazionale marocchino ha già comunicato all’Utrecht che non rinnoverà il suo contratto e ha sul tavolo anche la proposta dell’Al-Qadsiah. Il club arabo è, in realtà, quello che ha mosso passi più concreti e secondo la fonte citata le trattative con l’entourage del calciatore sono avanzate. Resta da vedere se l’inserimento di una big europea possa cambiare gli equilibri.