Calciomercato Roma, ha rifiutato la Juventus

Svolta definitiva che coinvolge anche il mercato della squadra giallorossa

Grazie al clamoroso pareggio contro il Verona, la Roma si è portato ad un solo punto di distanza dalla Juventus, rientrando prepotentemente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Come l’anno scorso, giallorossi e bianconeri daranno vita ad una battaglia punto a punto fino alla fine, ma la sfida già da settimane si è spostata anche sul ring del calciomercato, coinvolgendo diversi giocatori delle due squadre, ma anche obiettivi condivisi.

Il mercato estivo, d’altronde, è alle porte e proprio in queste settimane si decidono le sorti di quei calciatori con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, che fanno gola a tutte le società costrette ad agire con i vincoli del fair play finanziario.

Nelle ultime ore, sono arrivati aggiornamenti importanti su Marcos Senesi. In scadenza con il Bournemouth e seguito anche dalla Roma, il difensore argentino aveva ricevuto una nuova offerta migliorativa da Torino, ma secondo il giornalista Mirko Di Natale avrebbe rifiutato anche questa proposta. L’ex Feyenoord ha scelto di restare in Premier League, dove ha raggiunto un accordo di massima con il Tottenham, vincolato tuttavia alla permanenza in Premier degli Spurs. Su di lui ci sono anche Chelsea e Liverpool in Inghilterra.