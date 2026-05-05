Nuovo DS Roma, dalla tentazione bianconera al via libera nerazzurro: il punto

Nonostante stia ancora lavorando per il club, la posizione di Frederic Massara appare già segnata

Dopo la vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha dato nuove frecciate all’operato di Frederic Massara, ma ha anche lanciato un avviso ai Friedkin, mettendo in dubbio la sua presenza sulla panchina della Roma.

L’allenatore giallorosso vuole chiarezza, a cominciare dal nome del nuovo direttore sportivo con cui condividere “le proprie idee”. La minaccia di cercarsi un altro posto è figlia anche della consapevolezza che il tempismo è tutto per costruire una rosa da Champions League.

Con Cristiano Giuntoli al momento messo un po’ sullo sfondo dalla proprietà americana, i profili preferiti restano quelli di Giovanni Manna e Tony D’Amico. Legati contrattualmente a Napoli e Atalanta, i due direttori sportivi piacciono per la capacità di abbinare intuizioni da scouting e profili a colpo sicuro.

Il via libera dei bergamaschi sarebbe più facile da ottenere, anche perché gli orobici sognano il ritorno di Sartori. Per la Dea, potrebbe diventare di moda anche il nome dell’ex Torino Vagnati. Tornando alla Roma, nelle ultime ore abbiamo raccolte conferme sul profilo del bianconero Gianluca Nani, attualmente in forza all’Udinese