Milan-Juve la chiude la Roma: Gasp lo vuole da un anno | ASRL

L’allenatore giallorosso torna alla carica e vuole bruciare le due grandi rivali

Ancora in corsa per il quarto posto in classifica, la Roma non perde di vista il calciomercato, nonostante l’incertezza sulla figura del prossimo direttore sportivo giallorosso.

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha parlato di un club che viaggia su due binari: quello del calcio giocato e quello societario e dirigenziale, che sarà fondamentale per fare chiarezza sul mercato, a partire dal futuro di Frederic Massara.

Pur nell’incertezza, il tecnico romanista ha le idee chiare sui rinforzi necessari per rinforzare la rosa e renderla più competitiva: un difensore, due esterni, due ali e un centravanti con maggiore esperienza rispetto a Robinio Vaz per far rifiatare bomber Malen.

Per quanto riguarda gli esterni, Wesley ha garantito un rendimento importante sia a destra che a sinistra ed è per questo che sul taccuino di Gasp ci sono anche diversi esterni destri. Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile sfida a Juventus e Milan per Dodò. Le informazioni raccolte da Asromalive.it confermano il gradimento di Gasp per il brasiliano con alcuni contatti che ci sono stati addirittura a fine 2025.