Calciomercato Roma e Juve: la clausola rescissoria ribalta Milano

Incredibile scossone in Serie A, spunta il dettaglio decisivo nel contratto

Si sta per concludere un campionato ricco di colpi di scena che ha messo in mostra alcune certezze, forse meno del previsto, e tante incognite e sorprese. Intanto, il weekend ha regalato i primi verdetti: Inter campione d’Italia, Pisa e Verona in Serie B.

In ballo, ci sono ancora le posizioni europee e l’ultima retrocessione. Grazie al pareggio della Juventus e alla sconfitta del Milan, la Roma in caso di vittoria questa sera contro la Fiorentina può rientrare prepotentemente in corsa nella lotta Champions League.

Spostando il mirino sul calciomercato, bianconeri, giallorossi, nerazzurri e rossoneri saranno coinvolti in una battaglia infuocata per una delle migliori rivelazioni del campionato: Ismael Koné.

Autore di 6 gol nella sua prima stagione in Italia, il centrocampista 23enne piace anche in Premier League e già la scorsa estate era stato individuato da Frederic Massara come potenziale erede di Manu Koné. Sotto contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno del 2030, il nazionale canadese ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, ma può partire anche per 30 milioni.