Inter, Milan, Napoli e Roma: il primo regalo è Alajbegovic

La strada per il talento bosniaco è già tracciata: colpaccio in Serie A

Tra i giustizieri dell’Italia con la sua Bosnia, Kerim Alajbegovic è uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico europeo. Alla sua prima stagione da titolare, l’ala 18enne ha collezionato dodici gol e quattro assist, meritandosi le attenzioni di club inglesi, spagnoli, tedeschi e, soprattutto, italiani.

Conscio dei progressi mostruosi del ragazzo, il Bayer Leverkusen già da un mese ha ufficializzato di aver esercitato il diritto di riacquisto da 8 milioni di euro, ma il nazionale bosniaco tornerà alla casa madre con un trolley in mano. Il club tedesco, infatti, ha già informato il padre agente di essere pronto a salutare il ragazzo qualora dovessero arrivare offerte dai 22 milioni in su.

Accompagnato da Miralem Pjanic, papà Semin nelle scorse settimane è stato in Italia, dove piace a Inter, Milan, Napoli e Roma. Il club partenopeo è sulle tracce del talentino già da diversi mesi, ma la visita a Trigoria e l’incontro con Frederic Massara, con tanto d’intesa di massima sull’ingaggio, può aver cambiato gli equilibri.

Ne è convinto il Corriere dello Sport, che parla oggi di “rotta già tracciata”, indicando in Alajbegovic il possibile primo regalo dei Friedkin al nuovo corso guidato ancora da Gian Piero Gasperini. La corsa, in realtà, è ancora aperta, anche se la voglia d’Italia del 18enne di Colonia appare ormai assodata.