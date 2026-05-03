Roma in città per battere la Juve: sgambetto rossonero

Blitz giallorosso per scippare i bianconeri, ma occhio all’ex allenatore

Tra videocall e incontri dal vivo, la Roma del futuro proverà a prendere forma proprio in queste ore. Con l’arrivo nella capitale di Corbin e Ryan Friedkin sono iniziate una serie di riunioni volte a fare chiarezza sulle ambizioni giallorosse tra campo e mercato, ma anche per cancellare i dubbi sul nome del prossimo direttore sportivo.

Il destino di Frederic Massara è praticamente segnato, ma nonostante ciò l’attuale ds giallorosso continua a monitorare le strategia di mercato, inviando gli emissari giallorossi in giro per l’Europa per osservare calciatori da vicino.

È delle scorse ore, ad esempio, la presenza di un osservatore giallorosso in Germania sabato scorso. Nel corso di Bayer Leverkusen-Lipsia, l’osservato speciale è stato Antonio Nusa, ma l’ala norvegese non è l’unico profilo sul taccuino giallorosso.

Nelle scorse settimane, infatti, si è parlato di una sfida alla Juventus per Xaver Schlager. In scadenza il prossimo 30 giugno, il centrocampista ha già ufficializzato l’addio a fine stagione, ma nelle ultime ore bisogna registrare la forte irruzione nella corsa al regista del Bournemouth, che il prossimo anno sarà allenato da Marco Rose, suo ex tecnico.