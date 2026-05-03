Calciomercato Juve e Roma, alto tradimento: ha detto sì

Incredibile aggiornamento di mercato che coinvolge anche Inter e Milan

Tra contratti in scadenza e mal di pancia di calciatori stanchi di giocare poco nei loro attuali club, le occasioni di calciomercato in vista della prossima estate sono davvero molte. Come è ovvio che sia, tra le tante squadre particolarmente sensibili all’argomento ci sono anche quelle italiane.

Alle prese con il fair play finanziario, società come Inter, Juventus, Milan e Roma sono sempre attente a mantenere i giusti equilibri a livello finanziario e spesso sono destinate ad entrare in lotta di collisione tra loro.

Uno degli ultimi profili accostati a tutte e quattro le squadre è Nathan Aké. Il difensore olandese lascerà il Manchester City a fine anno, dopo una stagione a dir poco da comprimario (meno di 500 minuti giocati in Premier) e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027.

Il 31enne ha diverse opzioni sul tavolo, ma secondo Transferfeed potrebbe prendere una scelta a sorpresa e clamorosa. Stando alla fonte sopra citata, l’ex Chelsea sarebbe aperto al ritorno in patria, per vestire la maglia del PSV, in quello che rappresenterebbe un tradimento alle sue origini, che affondano nelle giovanili del Feyenoord.