Tra Juve e Roma il terzo gode: sprint per la firma

Sia i bianconeri che i giallorossi potrebbero risultare spiazzati dall’inserimento a sorpresa: il filo si sta per dipanare

Il mercato dei calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2026 è pronto a decollare da un momento all’altro. Ne sa qualcosa la Roma, impegnata con solerzia a capitalizzare eventuali, importanti occasioni.

Rientra proprio in quest’alveo l’interesse dei giallorossi per Marcos Senesi. L’argentino – ormai al passo d’addio con il Bournemouth – non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Del resto non sono pochi i club che in tempi e in modi diversi hanno manifestato interesse per il forte difensore argentino, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati da Roma, Juve e Tottenham, adesso è il Liverpool il nuovo club pronto a fare irruzione nella trattativa. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, i Reds avrebbero lanciato segnali importanti all’indirizzo del classe ’97 nativo di Concordia.

Che possa essere proprio il club inglese la nuova destinazione di Senesi? Una pista che, dopo aver preso forma sotto traccia, potrebbe decollare nel caso in cui si palesassero le giuste condizioni. A stretto giro di posta, infatti, sarebbero in programma nuovi contatti tra le parti: staremo a vedere se Juve e Roma potranno riuscire a tamponare l’irruzione a sorpresa del Liverpool.