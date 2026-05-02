Massara e la Roma si separano: spunta l’opzione bianconera

La strada è ormai tracciata, non ci sono più dubbi a riguardo: tutte le opzioni sul tavolo

L’avventura di Massara come DS della Roma sta per giungere al capolinea: l’addio di Ranieri e lo scarso feeling con Gasperini hanno indebolito e non poco la posizione dell’ex dirigente del Milan.

Il silenzio delle ultime settimane – ufficiosamente per non alimentare ulteriori voci, concretamente un’altra tessera di un mosaico che si sta via via componendo – non è affatto passato inosservato. Le parole del tecnico giallorosso nella conferenza stampa pre Bologna hanno di fatto certificato una situazione già cristalizzatasi nei suoi aspetti essenziali.

Ma quale sarà il profilo sul quale i Friedkin decideranno di puntare forte per l’ennesima rivoluzione estiva? In tal senso sono diversi i nomi che hanno cominciato a prendere quota in quel di Trigoria: da Tony D’Amico dell’Atalanta passando per Giuntoli, Sogliano e Manna.

Il casting, però, potrebbe allargarsi e comprendere anche un’altra candidatura: ci stiamo riferendo a quella del DS Gianluca Nani, dirigente esperto – grande scopritore di talenti – e dal 2024 DS della famiglia Pozzo. Ricordiamo, però, come al momento non sia stata presa ancora alcuna decisione a riguardo.