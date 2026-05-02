Assalto al big della Roma: al Real insieme a Mourinho

Il club spagnolo si prepara ad una vera e propria rivoluzione, non solo in panchina

Dopo la fallimentare esperienza di Xabi Alonso, il Real Madrid è andato ancora peggio con Arbeloa in panchina e si prepara ad una nuova rivoluzione in panchina. Scottato dalle ultime due stagioni dominate dal Barcellona in Liga, Florentino Perez non ha più voglia di fare esperimenti e vuole affidarsi ad un allenatore top.

Jurgen Klopp è uno di questi, anche se il candidato preferito del presidente è José Mourinho. Ma la guida tecnica non è, ovviamente, l’unica preoccupazione del club blanco, che ha bisogno di un profondo restyling della rosa.

Soprattutto in difesa, dove ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto. Una situazione che può riguardare da vicino anche la Roma. Nelle ultime ore Defensa Central ha rilanciato, infatti, l’interessamento dei merengues per Wesley.

Arrivato nella capitale per 25 milioni di euro più 5 di bonus, l’esterno brasiliano è stato uno dei migliori acquisti in Serie A e il suo valore è quasi raddoppiato. Ecco perché l’ipotetica offerta da 35 milione da Madrid non verrebbe presa in considerazione dal club giallorosso.