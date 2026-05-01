Lo scambio tra Atletico e Roma travolge Inter e Juve

Nuovo scenario di calciomercato che coinvolge le tre big del campionato italiano

Ci sono dinamiche improvvise nel calciomercato che cambiano i destini non solo dei giocatori e delle squadre coinvolte in una trattativa, ma anche di altri club, seppur in maniera indiretta. Che la Roma abbia necessità di fare una o due cessioni pesanti entro il 30 giugno è un dato conosciuto da tutti, non solo in Italia.

E così, nelle ultime ore, lo spettro dell’Atletico Madrid aleggia sulla testa dell’Inter. Come i nerazzurri, anche i colchoneros sono interessati a Manu Koné. Valutato 45 milioni di euro dal club giallorosso, il centrocampista francese è uno dei principali indiziati alla partenza.

Il club di Madrid ha da tempo raggiunto un accordo personale con Ederson, ma la trattativa con l’Atalanta non è andata a buon fine per le richieste economiche dei bergamaschi. che sono simili a quelle dei giallorossi per il nazionale francese.

Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni, dalla Capitale iberica potrebbe arrivare anche l’idea di inserire una contropartita tecnica, con il nome di Nahuel Molina che può tornare di moda in casa giallorossa. Il 28enne argentino potrebbe tornare in Serie A in estate e piace anche alla Juventus.