Solo tre incedibili per la Roma: ecco la lista di Gasperini

Il tecnico giallorosso ha scelto i tre calciatori imprescindibili per la prossima stagione

Nessun incedibile, o quasi. È questo il ritornello che risuona a Trigoria in previsione della sempre più vicina sessione estiva di calciomercato. Anche quest’anno, d’altronde, Frederic Massara prima e il suo eventuale successore poi dovranno navigare nelle agitate acque del settlement agreement dell’UEFA, che rende necessario mettere a segno plusvalenze importanti entro il 30 giugno.

Ed è proprio per questo che in casa Roma sono davvero pochi quelli che possono sentirsi sicuri del posto. Gian Piero Gasperini è il primo a sapere che per ottenere i tanti rinforzi congeniali alle sue idee tattiche bisognerà per forza di cose passare per il sacrifico di qualche pezzo grosso.

Da Ndicka a Koné, passando per Soulé e Pisilli, sono svariati i profili per cui verranno ascoltate offerte in estate, ma tra questi non rientrato i tre pilastri su cui Gasp vuole costruire la Roma del futuro.

Stiamo parlando di Mile Svilar, Wesley e Donyell Malen. A meno di clamorosi colpi di scena o di offerte folli e irrinunciabili, il triumvirato incaricato di riportare in alto i colori di Roma sarà proprio questo.