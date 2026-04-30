Calciomercato Roma: il primo colpo è già in città

Tutto fatto per il primo rinforzo secondo le ultime indiscrezioni di mercato

Una delle stagioni più impegnative a livello extra campo si avvicina ai titoli di coda e in casa Roma è già iniziata l’era Gasperini. Investito quasi di pieni poteri dai Friedkin, l’allenatore giallorosso ha praticamente liquidato Frederic Massara in conferenza e si aspetta di lavorare con un nuovo direttore sportivo.

Nonostante questo clima d’incertezza, tra indiscrezioni suggestive, mere speculazioni e piste reali sono molti gli aggiornamenti che riguardano il calciomercato giallorosso. Tra entrate, uscite e rinnovi, d’altronde, il club capitolino dovrà fare molte operazioni per sistemare la rosa.

A proposito di rumors, oltreoceano c’è chi si è spinto oltre la mera indiscrezione. Secondo Diego Peña, infatti, la Roma sarebbe vicinissima a Israel Reyes. Difensore 25enne del Club America, il nazionale messicano sarebbe già nella capitale italiana.