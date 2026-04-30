Roma, colpo alla Nico Paz: 25 milioni al Real per battere la Juve

La squadra giallorossa prova a bruciare i bianconeri per il talento del Real Madrid

Nonostante l’impasse dirigenziale, la Roma continua a lavorare per il futuro, nella consapevolezza che rimanere immobile in questa fase potrebbe rivelarsi esiziale per le ambizioni della squadra e di Gian Piero Gasperini. Tra cessioni e obiettivi a parametro zero, Frederic Massara continua a visionare anche diversi giovani, pur sapendo che l’imminente approdo di Ryan Friedkin a Trigoria potrebbe far scorrere i titoli di cosa sulla sua avventura in giallorosso.

Da Vinicius Tobias a Alajbegovic, passando per Nusa e Godts sono molti i ragazzi finiti sotto i riflettori del direttore sportivo romanista. La strategia del club, d’altronde, rimarrà immutata chiunque vada ad occupare lo scranno di Massara e punterà al giusto mix tra gioventù ed esperienza.

A proposito di obiettivi giovani ma ambiziosi, nelle ultime ore sono giunte conferme su un obiettivo di vecchia data seguito già da diversi mesi dalla Roma. In tempi non sospetti, infatti, vi abbiamo parlato di un interessamento per Gonzalo Garcia e ora Tuttosport conferma l’attenzione giallorossa nei confronti del 22enne.

Dopo un Mondiale per Club da protagonista, l’attaccante non ha trovato molto spazio nel Real Madrid, collezionando però sei gol in 1200 minuti giocati, trovando la rete dunque ogni 200 minuti. Sulle sue tracce ci sono anche il Borussia Dortmund e la Juventus.

Il Real lo valuta 60 milioni di euro, ma potrebbe considerare anche un’operazione alla Nico Paz accettando 25-30 milioni con un diritto di recompra a 40 milioni.