Calciomercato Roma, telenovela finita: “Accordo raggiunto con Dybala”

Intesa totale con l’attaccante argentino, il futuro è ormai deciso
In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, Paulo Dybala continua a far parlare di sé e anche questa mattina alcuni quotidiani parlavano di una possibile permanenza alla Roma con rinnovo.
Rientrato in campo sabato scorso contro il Bologna, l’attaccante argentino è pronto a definire il proprio futuro, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.
Gian Piero Gasperini stima molto l’ex Juventus, ma secondo ESPN il suo futuro sarà lontano dalla Capitale. Dybala avrebbe infatti raggiunto un accordo preliminare con il Boca Juniors per rientrare in Argentina al termine del contratto con i giallorossi.