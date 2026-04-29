Incontro coi Friedkin, Dybala e cessione Soulé: Gasp ribalta la Roma

L’allenatore giallorosso presto si confronterà con gli americani e ha le idee chiare

Dopo aver incassato la fiducia totale dei Friedkin, con tanto di addio a Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini rilancia e si aspetta in tempi brevi che quella fiducia scritta nei comunicati si tramuti in fatti concreti anche sul mercato.

Uno dei prossimi passi sarà la nomina di un nuovo direttore sportivo, con D’Amico e Manna che raccolgono il pieno di consensi in seno alla proprietà e all’allenatore. Il futuro di Frederic Massara è in bilico e Gasp ha chiesto tempestività nelle scelte, anche perché le squadre del futuro si iniziano a costruire ora.

Nei prossimi giorni, l’allenatore della Roma spera di avere un meeting con i Friedkin, con Ryan che potrebbe sbarcare nella Capitale e Dan collegato in videochiamata. Tra i tanti temi, oltre al ritiro (si pensa al ritorno in montagna) e al nuovo DS, ci sarà anche il mercato tout-court, a partire dal capitolo rinnovi.

In tal senso, oltre a quello di Lorenzo Pellegrini, il tecnico di Grugliasco proverà a spingere anche per la permanenza nella Capitale di Paulo Dybala. Il fronte Joya è ancora aperto e il 21 giallorosso potrebbe accettare un sostanzioso taglio dello stipendio per assecondare la sua voglia di restare ancora un po’ in Italia, magari anche con un contratto a gettone.

Paradossalmente, secondo Leggo, l’argentino più sacrificabile potrebbe essere Matias Soulé, dalla cui cessione Gasp spera di ricavare i soldi per affondare su Nusa. Secondo laroma24.it, il 18 romanista piace ad Aston Villa, Bournemouth e squadre tedesche