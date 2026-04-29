Incontro coi Friedkin, Dybala e cessione Soulé: Gasp ribalta la Roma

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L’allenatore giallorosso presto si confronterà con gli americani e ha le idee chiare 

Dopo aver incassato la fiducia totale dei Friedkin, con tanto di addio a Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini rilancia e si aspetta in tempi brevi che quella fiducia scritta nei comunicati si tramuti in fatti concreti anche sul mercato.

Dybala e Soulé si abbracciano
Incontro coi Friedkin, Dybala e cessione Soulé: Gasp ribalta la Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

Uno dei prossimi passi sarà la nomina di un nuovo direttore sportivo, con D’Amico Manna che raccolgono il pieno di consensi in seno alla proprietà e all’allenatore. Il futuro di Frederic Massara è in bilico e Gasp ha chiesto tempestività nelle scelte, anche perché le squadre del futuro si iniziano a costruire ora.

Nei prossimi giorni, l’allenatore della Roma spera di avere un meeting con i Friedkin, con Ryan che potrebbe sbarcare nella Capitale e Dan collegato in videochiamata. Tra i tanti temi, oltre al ritiro (si pensa al ritorno in montagna) e al nuovo DS, ci sarà anche il mercato tout-court, a partire dal capitolo rinnovi.

In tal senso, oltre a quello di Lorenzo Pellegrini, il tecnico di Grugliasco proverà a spingere anche per la permanenza nella Capitale di Paulo Dybala. Il fronte Joya è ancora aperto e il 21 giallorosso potrebbe accettare un sostanzioso taglio dello stipendio per assecondare la sua voglia di restare ancora un po’ in Italia, magari anche con un contratto a gettone.

Paradossalmente, secondo Leggo, l’argentino più sacrificabile potrebbe essere Matias Soulé, dalla cui cessione Gasp spera di ricavare i soldi per affondare su Nusa. Secondo laroma24.it, il 18 romanista piace ad Aston Villa, Bournemouth e squadre tedesche