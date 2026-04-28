Dall’Inter alla Roma: l’effetto domino travolge la Juve

Triangolazione pericolosa tra giallorossi, nerazzurri e bianconeri sul calciomercato

Mancano due mesi all’inizio ufficiale del calciomercato, fissato quest’anno al 29 giugno. Anche se non è ancora stato emesso alcun verdetto ufficiale in campionato, tutte le squadre stanno iniziando a pianificare la prossima stagione, in entrata, in uscita e sul fronte rinnovi.

E così, obiettivi e sentieri delle big sono spessi destinati ad intrecciarsi, come testimonia, ad esempio, la triangolazione tra Inter, Juventus e Roma sul futuro di Zeki Celik. In scadenza con i giallorossi, il turco andrà via a parametro zero e sta dando vita ad una battaglia di mercato tra bianconeri e nerazzurri.

Ma l’ex Lille non è l’unico tema che coinvolge direttamente le tre società. E, ironia della sorte, l’effetto domino potrebbe essere innescato proprio dalle sorti del numero 19 giallorosso.

Da tempi non sospetti, infatti, per sostituire il turco la dirigenza giallorossa ha messo nel mirino Rafik Belghali. Autore di una buona stagione con la maglia del Verona, l’esterno 23enne resta, tuttavia, anche sul taccuino di Inter e Juve.