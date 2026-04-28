Asta per Ndicka in Serie A: quanto incassa il giocatore | ASRL

Il difensore ivoriano ha lasciato il suo agente e ha già ricevuto diversi sondaggi

Non solo piste inglesi, spagnole, turche e arabe per Evan Ndicka. Confermatosi come uno dei difensori più affidabili per rendimento e continuità d’impiego, il difensore ivoriano nei giorni scorsi ha ufficializzato la separazione dal suo storico agente e la decisione di curare i propri interessi da solo.

Accostato in un passato più o meno recente a Besiktas, Barcellona, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Newcaslte, il numero 5 giallorosso è finito anche sul taccuino del Bayern Monaco, ma ha diversi estimatori anche in Italia.

Il mese scorso, i colleghi di interlive.it hanno parlato di un interessamento dell’Inter, chiamata a ringiovanire e rimodellare il pacchetto arretrato, ma la squadra nerazzurra non è l’unica italiana attratta dal 26enne ex Eintracht.

Autore di 5 gol in stagione, il difensore mancino secondo quanto appreso da Asromalive.it è seguito anche dal Napoli. Il club partenopeo in estate è pronto a valutare offerte per Buongiorno e può salutare Juan Jesus in scadenza. Vista la necessità di fare plusvalenze entro il 30 giugno, la Roma è pronte ad ascoltare offerte per Ndicka, ma parte da una valutazione di almeno 30-35 milioni di euro.

Una buona plusvalenza per i giallorossi che, come ricorda il Tempo, quando ingaggiarono a parametro zero il ragazzo, accordarono allo stesso un 20% della cifra incassata da un’eventuale cessione.