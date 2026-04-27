Milan-Juve ha chiuso i giochi: mister 37 milioni per la Roma

Dopo lo scialbo 0-0 di ieri, bianconeri e rossoneri infiammano il calciomercato

Il big match della trentaquattresima giornata di Serie A non ha offerto certo uno spettacolo indimenticabile e lo 0-0 finale ha accontentato sia Milan che Juventus, nonostante i bianconeri abbiano perso due dei cinque punti di vantaggio su Como e Roma.

Una partita spigolosa che ha portato in dote anche il brutto infortunio di Luka Modric, uscito con una doppia frattura allo zigomo. Proprio il centrocampo è stato uno dei reparti maggiormente rinforzati dai rossoneri lo scorso anno, ma anche in estate potrebbero esserci movimenti interessanti.

Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma dei bianconeri per Ardon Jashari. Acquistato dai rossoneri per 34 milioni di euro più 3 di bonus, l’ex Bruges non ha certamente giustificato la spesa fatta in estate, collezionando appena 667 minuti complessivi tra tutte le competizioni.

Secondo le indiscrezioni in possesso della nostra redazione, lo svizzero 23enne è un profilo che è stato segnalato anche alla Roma, ma ad oggi non vi è stato alcuno affondo da parte dei giallorossi, anche perché c’è ancora incertezza su chi sarà il prossimo direttore sportivo.