Nuovo bomber al posto di Kean: cosa cambia per Roma e Milan

La girandola di bomber non risparmia anche i giallorossi, al centro di un intreccio potenzialmente stellare

Impiegato con il contagocce in questo finale di stagione per diverse noie fisiche, Moise Kean continua ad essere uomo mercato in casa Fiorentina. La clausola rescissoria da 62 milioni di euro che ritornerà ad essere valida dal primo al quindici luglio difficilmente sarà coperta dai club che in Italia e all’estero stanno comunque monitorando l’evolversi della situazione.

Con l’obiettivo salvezza ormai a un passo, i Viola hanno iniziato a muovere passi concreti con cui programmare le prossime mosse in un’estate che si preannuncia caratterizzata da una vera e propria rivoluzione. Restyling di cui lo stesso Kean potrebbe fare le spese.

A differenza di un anno fa, infatti, i gigliati potrebbero anche decidere di accontentarsi di una cifra sui 40-45 milioni di euro per lasciar partire il proprio centravanti. Vanno lette proprio in quest’ottica le ultime indiscrezioni raccolte da calciomercato.it secondo cui Paratici avrebbe già in mente il nome di un papabile sostituto di Kean.

Ci stiamo riferendo a Mateo Pellegrino, protagonista di un’altra stagione molto solida con la maglia del Parma impreziosita con undici reti complessive (tra campionato e Coppa Italia).

Accostato – sia pure in modo piuttosto timido – anche a Milan, Inter e Roma – l’argentino rappresenterà uno dei profili più chiacchierati delle prossime settimane avendo anche calamitato l’interesse di alcuni club esteri. Corsa sempre più vibrante – dunque – nella quale anche i gigliati puntano ad inserirsi per giocarsi le proprie chances.