Dal Barcellona alla Roma: colpo ‘Mondiale’ a doppia cifra

I giallorossi non hanno intenzione di mollare il colpo e studiano l’incastro vincente: la quotazione di mercato

Il silenzio di Massara nel pre-partita di Bologna-Roma non è passato di certo inosservato. Con il futuro dell’attuale DS ancora tutto da scrivere, i giallorossi si interrogano anche sulle prossime mosse di mercato. Un intreccio chiaramente denso di contenuti che orienterà le scelte dei capitolini in una direzione o nell’altra.

Un profilo che in realtà non è mai sparito dai radar della Roma è quello di Mika Godts, jolly offensivo dell’Ajax tra le cui file ha totalizzato ben sedici gol stagionali in Eredivisie. Impiegabile sia come trequartista che come ala offensiva su entrambe le corsie esterne, il classe 2005 nativo di Leuven è finito al centro di vibranti indiscrezioni di mercato.

Forte della concorrenza per il ragazzo – che comprende tra le altre Arsenal. Chelsea, Barcellona, Stoccarda e Napoli – il club olandese non ha alcuna intenzione di abbassare le sue pretese che si attestano sui 25 milioni di euro.

Ad ogni modo, come riferito da Ekrem Konur, al momento non si sarebbero creati i presupposti per imbastire una trattativa ufficiale: non ancora approfonditi, i contatti tra le parti potrebbero entrare nel vivo solo dopo i Mondiali quando il prezzo del cartellino di Godts potrebbe subire un’ulteriore impennata. La Roma aspetta l’evolversi della situazione.