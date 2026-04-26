Ha fatto la storia della Nazionale: ecco il vice Malen

Nome nuovo per l’attacco della Roma, il club giallorosso sorprende tutti

Prima del terremoto societario che ha portato all’addio di Claudio Ranieri e, a meno di clamorosi colpi di scena, condurrà anche al suo allontanamento, Frederic Massara era all’estero per portare avanti il mercato in entrata e in uscita dei giallorossi.

A prescindere da quale sarà il piazzamento finale della Roma, d’altronde, le necessità più impellenti della rosa sono arcinote. Tra mancati riscatti e addii a parametro zero, ad esempio, il reparto avanzato avrà bisogno di un restyling quasi totale.

Dando per scontato il riscatto di Donyell Malen, la squadra giallorossa proverà a vendere Artem Dovbyk e cercherà un vice dell’olandese più esperto, che possa consentire a Vaz di crescere con calma.

Nelle ultime ore, in casa romanista è uscito un nome nuovo, che è entrato nella storia della propria Nazionale. Secondo Transferfeed, infatti, sul taccuino della Roma ci sarebbe anche il nome di Andreas Tetteh. Il 24enne di origini ghanesi è stato il primo calciatore nero convocato dalla Grecia, diventando un simbolo contro la discriminazione.

Autore di 13 gol e 8 assist in stagione, la punta del Panathiniakos è stato l’eroe della squadra ateniese nei playoff di Eruopa League, segnando tre gol tra andata e ritorno contro il Viktoria Plzen e trascinando i compagni agli ottavi di finale.