Juve e Roma, vince chi gufa anche sul mercato: l’accordo salta così

Notizia importante per il calciomercato di bianconeri e giallorossi

Grazie alla vittoria di ieri contro il Bologna, la Roma si è portata momentaneamente a meno due in classifica dalla Juventus. La squadra bianconera giocherà questa sera in casa del Milan e come è giusto che sia, le varie componenti giallorosse, tifosi inclusi, vestiranno i panni del gufo per mantenere ancora qualche speranza Champions.

Il gufaggio, si sa, è una delle arti più studiate dai tifosi di calcio e ci sono alcune occasioni in cui unisce anche tifoserie rivali. In questo caso, tuttavia, potrebbero essere addirittura due dirigenze ad unirsi in un unico afflato iettatorio.

E sì, stiamo parlando proprio di Juve e Roma che, alla luce delle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, dovranno sperare nella retrocessione di un allenatore italiano per rientrare in corsa su un giocatore seguito da diversi mesi.

Stiamo parlando di Marcos Senesi che, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha di recente confermato ai suoi agenti di aver scelto il Tottenham. Secondo Florian Plettenberg di Sky Sport, il difensore italo-argentino ha un accordo con gli Spurs, ma il suo trasferimento alla corte di De Zerbi è vincolato alla permanenza in Premier League dei londinesi, attualmente terzultimi con due punti di svantaggio dal West Ham.