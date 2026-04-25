Il designatore arbitrale Rocchi indagato: le partite sospette

Concorso in frode sportiva, terremoto sull’AIA e sul calcio italiano

Non c’è davvero pace per il calcio italiano e per le sue istituzioni. Mentre la FIGC si prepara a nominare un nuovo presidente dopo il disastro dell’Italia in Bosnia, un vero e proprio tsunami travolge l’AIA e il mondo arbitrale.

L’ANSA, infatti, ha ricevuto conferme da fonti vicine a Gianluca Rocchi sull’indagine per concorso in frode sportiva nei confronti del designatore arbitrale. Ad anticipare la notizia era stata l’Agi “gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva”.

L’articolo in questione parla di alcune procedure VAR nel mirino degli inquirenti, nominando in particolar modo due partite dello scorso anno: Udinese-Parma e Inter-Verona. In quest’ultima, suscitò molto scalpore una gomitata a gioco lontano di Alessandro Bastoni con l’arbitro che non venne nemmeno richiamato all’on field review.