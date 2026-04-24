Roma, Ranieri dice tutto: “Ecco i dettagli dell’addio”

L’ex senior advisor giallorosso commenta così il comunicato del club

Non ci sta Claudio Ranieri. Dopo lo stringato e criptico comunicato della Roma, che non ha mai specificato i motivi della separazione, l’ormai ex Senior Advisor giallorosso ha rivelato le motivazioni dell’addio in un comunicato girato all’ANSA.

“L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società, lo preciso per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle“.

“Voglio ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre“.