Uragano Roma in Serie A: scippo alla big per l’erede di Massara

Giuntoli resta un nome caldo, ma il club giallorosso sogna anche l’artefice dello scudetto

Ormai è solo questione di giorni, forse di ore. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, anche il destino di Frederic Massara sembra ormai segnato, come testimoniano anche le parole di Gasperini in conferenza. Il direttore sportivo, a meno di clamorosi colpi di scena, pagherà l’idiosincrasia con l’allenatore e il casting per il nuovo DS è già iniziato.

Il nome che circola già da diverse settimane è quello di Cristiano Giuntoli, profilo in ottimi rapporti con Gasp, ma che ha offerte anche all’estero e dal Marsiglia in particolare. Sul taccuino dei Friedkin figurano anche i nomi di Sean Sogliano del Verona e Tony D’Amico dell’Atalanta, ma non solo.

Le informazioni raccolte anche dalla nostra redazione confermano, infatti, un gradimento importante nei confronti di Giovanni Manna. L’attuale direttore sportivo del Napoli è un candidato da tenere in considerazione, soprattutto qualora Aurelio De Laurentiis dovesse valutare in maniera negativa soprattutto il calciomercato estivo, con Lang e Lucca come flop che rientreranno quasi sicuramente alla base.

Il problema è rappresentato dalle tempistiche, visto che la Roma ha bisogno di iniziare a lavorare sin da subito soprattutto sul mercato in uscita, per soddisfare le esigenze del fair play finanziario. Anche per questo, Giuntoli, che gradirebbe molto lavorare nella Capitale, rappresenta l’opzione strategicamente più plausibile.