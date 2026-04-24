Giuntoli per il dopo Massara: primo colpo dalla Juve

La rivoluzione in casa giallorossa apre le porte ad un clamoroso acquisto da Torino: lo scenario

Dalle parole ai fatti. La profonda spaccatura tra l’area tecnica e il duo Massara-Ranieri ha portato inevitabili conseguenze in casa Roma con gli addii del senior advisor e del DS ormai solo da ufficializzare. A stretto giro di posta, dunque, i Friedkin saranno chiamati a nominare un nuovo dirigente in grado di raccogliere l’eredità dell’ex Milan e di lavorare in sinergia con le richieste di Gasperini.

Il profilo più chiacchierato è quello di Cristiano Giuntoli per il quale, però, è forte l’interessamento del Marsiglia e di un paio di club di Premier. Non ancora approfonditi, i dialoghi con l’ex football director della Juventus (a cui non è più legato da alcun tipo di contratto) potrebbero intensificarsi da un momento all’altro in caso di aperture da ambo le parti.

Va da sé che se la scelta della Roma dovesse ricadere proprio su Giuntoli, un nome che verrebbe immediatamente accostato ai giallorossi sarebbe quello di Teun Koopmeiners. Reduce da due stagioni altamente deludenti a Torino, l’olandese è un pupillo del dirigente italiano che investì ben 59 milioni di euro (51 di parte fissa e 8 di bonus) per portarlo all’ombra della Mole.

Negli ultimi giorni l’entourage del giocatore ha avuto più di un colloquio con Comolli per memorizzare la posizione del club, disposto a privarsi di Koop anche a costo di piazzare una minusvalenza a bilancio.

Deprezzato in maniera sensibile, il valore del centrocampista cresciuto nel vivaio dell’Az si attesta ora sui 25-30 milioni di euro: cifra che, se incassata, permetterebbe alla “Vecchia Signora” di avere la liquidità sufficiente per piazzare affondi concreti per i diversi nomi in agenda.

La Roma, in tutto questo, potrebbe rappresentare un’occasione importante per Koop che proprio sotto la gestione Gasperini ha vissuto gli anni più brillanti della sua carriera sia da un punto di vista tecnico che realizzativo. Idea, quest’ultima, a cui prestare particolare attenzione nelle prossime settimane in caso di incastri particolari.