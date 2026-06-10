Brahim Diaz al posto di Greenwood, la Roma gode lo stesso

Il nazionale marocchino resta uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo

Mason Greenwood resta il grande obiettivo della Roma. Gian Piero Gasperini ha individuato nell’attaccante inglese il colpo da novanta del prossimo calciomercato estivo, ma la strada non è priva di ostacoli. Non per la posizione dell’attaccante, che ha già dato un gradimento totale al trasferimento nella Capitale, quanto piuttosto a causa delle alte pretese del Marsiglia, che ha fissato in 55 milioni di euro la valutazione iniziale del calciatore.

Una cifra molto elevata che non spaventa il club giallorosso, impegnato anche a piazzare alcune cessioni mirate entro il 30 giugno. Tra le principali alternative all’ex Manchester United, Gasp ha inserito sul suo taccuino anche il nome di Brahim Diaz, che piace anche alla Juventus, ma non solo.

Secondo trt Spor,, infatti, anche il Fenerbahçe è fortemente interessato al fantasista del Real Madrid per rinforzare il proprio attacco. Un interessamento nato dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali di Safi, che aveva invece raggiunto un accordo proprio con Greenwood. Ecco perché, in caso di affondo, a Trigoria sarebbero comunque sollevati non rischiando un ritorno di fiamma per il marsigliese da parte dei turchi.