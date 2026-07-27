Dalla Juve alla Roma, non è finita: affare a doppia cifra

Sia Carnevali che Massara osservano la situazione per capire i margini di manovra

Chiamata a puntellare il proprio reparto difensivo con innesti funzionali alle esigenze tecnico-tattiche di Gasperini, l’area tecnica della Roma sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti.

A tal proposito, un profilo che non è mai sparito dai radar giallorossi è quello di Matteo Ruggeri. L’ex centrale dell’Atalanta – che Gasperini conosce molto bene avendolo valorizzato in quel di Bergamo – è reduce da una stagione positiva all’Atletico Madrid che gli è valsa la fiducia di Simeone.

Ecco perché tutti i club italiani che hanno lanciato segnali di gradimento all’indirizzo del classe 2002 hanno ricevuto la medesima risposta dai Colchoneros: chi vuole Ruggeri deve mettere in preventivo un esborso compreso tra i 25 e i 30 milioni.

Ad ogni modo, secondo quanto riferito da El Gol Digital, nonostante la volontà del ragazzo di proseguire la sua avventura nella Capitale spagnola, Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina continuano ad osservare la situazione.

Restando guardinghe ma non mollando la presa, le big italiane non si precludono la possibilità di irrompere da un momento all’altro; chances che, però, allo stato attuale della situazione, si presentano piuttosto irrisorie.