Calciomercato Roma, blitz dei Friedkin: ora la chiusura per Castro

L’ultimo via libera della proprietà americana suggellerà in maniera definitiva l’operazione: ecco tutti i dettagli

In programma proprio in questi istanti, l’amichevole contro il Cannes sarà una buona vetrina per la Roma, in fase di rodaggio e sempre più plasmata dall’impronta gasperiniana. A fare il resto, però, sono le tante voci di mercato che vedono i giallorossi attori protagonisti.

Sugli spalti, intanto, sono segnalati non solo Ryan Friedkin ma anche Tony D’Amico e Maurizio Lombardo: unità di intenti totale nel momento topico della sessione estiva di calciomercato con l’operazione Castro che aspetta soltanto di essere formalizzata.

A tal proposito è atteso il via libera della proprietà dopo che Roma e Bologna hanno maturato un principio di accordo sulla base di una valutazione complessiva da 35 milioni di euro (trenta di parte fissa e cinque di bonus).

In tal senso le prossime ore saranno potenzialmente decisive vista la volontà dell’area tecnica di esaudire una richiesta esplicita di Gasperini grazie a cui valorizzare anche un eventuale cambio di modulo: serve solo l’ultimo sì dalla proprietà, ma la tavola è già apparecchiata.