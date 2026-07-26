Leao proposto alla Roma: D’Amico se l’è lasciato sfuggire

Continua la ricerca da parte di D’Amico del nuovo attaccante esterno: le ultime sul gioiello del Milan

Se non proprio in rotta di collisione con il Milan, Rafa Leao non è di certo considerato un anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo progetto tecnico rossonero. Preludio di un addio ormai scritto, le parole del portoghese di qualche settimana fa hanno rappresentato un autentico punto di non ritorno.

Intanto, nelle ultime settimane le sirene più rumorose per il futuro del numero 10 del “Diavolo” sono risuonate dalla Turchia: Galatasaray e (soprattutto) Fenerbahçe stanno monitorando con attenzione l’evolversi della situazione, con Jorge Mendes in prima linea per trovare la quadratura del cerchio.

Come riferito da calciomercato.it, tra i club a cui è stato proposto il classe ’99 figura anche quella Roma ancora alla ricerca di un attaccante esterno per la corsia mancina in grado di saltare l’uomo con continuità per accentrarsi dentro al campo.

Difficile, però, – per non dire impossibile – che D’Amico possa prenderne in considerazione la candidatura: l’ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus è un dettaglio tutt’altro che secondario, a cui aggiungere gli almeno 50 milioni chiesti dal Milan per valutare la cessione del suo attaccante.