Maxi ingaggio sul tavolo: follia Roma per Nusa

Il piano di D’Amico per l’attaccante norvegese è ormai chiaro ai più: la proposta che fa saltare il banco
In procinto di definire in tutti i suoi aspetti l’affare Castro – per il quale la trattativa è stata impostata sulla base di una valutazione complessiva da 35 milioni – la Roma non molla la presa per Antonio Nusa.
Tradizionale bottega cara, il Lipsia non ha però alcuna intenzione di far partire il suo gioiello a meno di offerte irrinunciabili, quantificabili nell’ordine dei 55-60 milioni.
Consapevole dell’importante lavoro ai fianchi necessario per smussare la postura del club tedesco, l’area tecnica giallorossa vuole farsi trovare pronta trovando l’intesa di massima con il ragazzo.
A tal proposito, secondo quanto riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la Roma sarebbe entrata nell’ordine di idee di mettere sul piatto un’offerta di ingaggio da circa quattro milioni di euro netti a stagione (il doppio di quanto percepisce attualmente il norvegese).
In sostanza, D’Amico non ha affatto gettato la spugna per Nusa e vuole intende giocarsi fino in fondo le chances di mettere le mani sull’esterno offensivo ormai da giorni in cima alla lista di gradimento di Gasperini.