Oltre 60 milioni di euro: Nusa-Roma, arriva la comunicazione

L’indiscrezione solleva molti dubbi sulle possibilità dei giallorossi di chiudere anche questa trattativa

Incassato il doppio no di Garnacho e Summerville, in casa Roma era tornato a prendersi le luci della ribalta il profilo di Antonio Nusa. Per il suo gioiello offensivo, però, il Lipsia non ha alcuna intenzione di fare sconti e ha già preso una posizione granitica a riguardo.

Se da un lato ha confermato i contatti tramite intermediari, Sky.de ha infatti rincarato la dose svelando come allo stato attuale della situazione Roma e Lipsia non abbiano avuto dialoghi diretti.

La volontà dei Die Roten Bullen è quella di non privarsi dell’attaccante norvegese a meno di offerte veramente fuori mercato: solo proposte da almeno 60 milioni di euro potrebbero far vacillare la compagine sassone, la cui posizione diventerebbe ancor più intransigente se dovesse partire anche Diomande.

Memorizzata anche il rifiuto di Said El Mala alla proposta della Roma, D’Amico sarà inevitabilmente chiamato a virare su altri obiettivi.

La lista dei no, intanto, sta diventando sempre più lunga per i giallorossi, chiamati ora ad una reazione importante per evitare di ritrovarsi con il più classico dei cerini in mano.