Una proposta chiama l’altra: la Roma ora vira su Leao

Anche i giallorossi si sono iscritti alla corsa per l’attaccante portoghese del Milan

Sono giorni di frenetica attesa per la Roma, sospesa tra la volontà di affondare il colpo per gli innesti promessi a Gasperini e l’esigenza di non farsi prendere per il collo nelle tante operazioni che la vedono coinvolta.

Ancora una volta sono i profili offensivi a calamitare le maggiori attenzioni mediatiche. Con Antonio Nusa e Schjelderup troppo costosi, nella giornata di ieri è emersa con forza la candidatura di Tresoldi per il quale D’Amico è già arrivato a mettere sul piatto 35 milioni di euro. Ma non è finita qui.

Secondo quanto riferito da Sky.de, i giallorossi avrebbero dirottato le proprie attenzioni anche su Rafa Leao una volta memorizzata la volontà di Said El Mala di rifiutare la corte dei capitolini per proseguire la sua avventura al Colonia.

Emersa già in tempi non sospetti, la candidatura dell’attaccante portoghese del Milan potrebbe rivelarsi qualcosa in più di una semplice suggestione per la Roma. Del resto, una volta constatata la mancanza di offerte della Premier, il portoghese aveva fatto trapelare maggiori aperture alle sirene turche, con il Fenerbahçe in testa.

Benché continui a pretendere almeno 60 milioni di euro per lasciar partire Leao, la sensazione è che il Milan possa alla fine accontentarsi di molto meno vista la volontà del ragazzo di cambiare aria e la poca predisposizione di Amorim di farne parte integrante del suo progetto.