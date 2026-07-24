Milan e Roma avvisate: le Aquile volano alto, affare “casalingo”

Sia i giallorossi che i rossoneri devono prendere nota dei nuovi sviluppi: lo spauracchio asta è concreto

Chiamata a rinforzare il reparto offensivo con innesti mirati, la Roma non può comunque esimersi dal puntellare le altre zone del campo da tempo sotto la lente di ingrandimento di D’Amico.

Oltre all’evolversi della situazione Pellegrini e ai discorsi per il nuovo esterno, il focus dell’area tecnica giallorossa è rivolto all’acquisto di quel centrale che nelle idee di Gasperini andrebbe a completare un reparto già ben strutturato.

Anche per questo – sia pur da una posizione defilata – i capitolini hanno cominciato a sondare con un certo interesse il profilo di Axel Disasi. In rotta di collisione con il Chelsea e in procinto di cambiare aria, il difensore francese fa gola non solo alla Roma ma anche al Milan, attente agli eventuali sviluppi.

D’altro canto, pur considerandolo una pedina sacrificabile, i Blues non sono affatto disposti a mettere a bilancio minusvalenze per il classe ’98 nativo di Gonesse, valutato circa 30 milioni dai londinesi.

Gioco delle parti al quale potrebbe ben presto iscriversi anche il Crystal Palace: secondo quanto riferito da The Telegraph, gli Eagles hanno lanciato concreti segnali di apprezzamento all’indirizzo dell’ex West Ham, il che potrebbe essere il preludio di una prima offerta ufficiale da formalizzare nei prossimi giorni.