Oltre 50 milioni di euro: la Roma ‘incassa’ ancora

Tra mosse top secret e dietrofront a sorpresa, proseguono le mosse dei giallorossi

Adesso o mai più. La ricerca di attaccanti esterni in grado di saltare l’uomo con continuità per creare i presupposti per la superiorità numerica si sta prendendo le luci della ribalta in casa Roma.

Con Antonio Nusa, Godts, Paixao e Schjelderup sempre nei radar di D’Amico, il profilo che ha preso quota in casa giallorossa è quella di Tresoldi. Per l’italo-tedesco del Bruges i capitolini sono andati ben oltre i primi sondaggi esplorativi, mettendosi anche nelle condizioni di formulare un’offerta che tra parte fissa e bonus ha lambito quota 35 milioni.

Uno step decisamente importante ma non ancora sufficiente per accontentare le richieste del club belga: secondo quanto riferito da Lorenzo Pes, la valutazione che ne fa il Bruges supera il muro dei 50 milioni di euro.

Soltanto un’offerta fuori mercato, insomma, potrebbe agevolare il compito della Roma che, ad ogni modo, è chiamata ad accelerare nella ricerca delle nuove ali offensive da mettere a disposizione di Gasperini.

Dal canto suo, Tresoldi accetterebbe di buon grado la destinazione Roma: un primo tassello da cui partire, ma incompleto per pensare di chiudere positivamente l’operazione senza ulteriori rilanci.