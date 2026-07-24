Offerta da 35 milioni sul tavolo: svolta Roma e nuovo ribaltone

La proposta di D’Amico e la risposta immediata che è molto più di un avviso: le ultime in casa giallorossa
In un mosaico ancora tutto da completare, la Roma sarà chiamata a rispondere presente dopo aver visto naufragare le piste Greenwood, Garnacho e Summerville.
Con l’obiettivo di completare l’acquisto di (almeno) un attaccante in tempi relativamente brevi, i giallorossi hanno cominciato a battere piste alternative. Visti i costi importanti sia per Antonio Nusa che per Schjelderup, i capitolini vogliono ritagliarsi importanti margini di manovra per Nicolo Tresoldi.
In tal senso trapelano interessanti aggiornamenti dal Belgio. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, infatti, la Roma si sarebbe vista respingere l’ultima offerta da 35 milioni di euro messa sul piatto nelle scorse ore: inamovibile la posizione del Club Brugge, intenzionato a blindare uno dei suoi gioielli più luminosi.
Memorizzata la volontà di D’Amico di affondare il colpo, però, il ragazzo non sarebbe rimasto indifferente alla corte giallorossa, intrigato dall’abito tattico che Gasperini gli cucirebbe addosso.
Da capire, quindi, se il forcing della Roma possa mettere i capitolini nelle condizioni di formulare una nuova offerta con cui provare a chiudere il cerchio: le parti restano in contatto.