Nusa, via libera Friedkin: il Lipsia spara alto e seguiva un romanista

Il nome del norvegese è l’ultimo presente nella Top 3 di Gian Piero Gasperini

Dopo aver visto sfumare Mason Greenwood e Crysencio Summerville, la Roma spera di smentire il vecchio adagio del “non c’è due senza tre” e di regalare il prima possibile a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante esterno. Già da giorni, infatti, Tony D’Amico ha avviato i contatti per il terzo nome presente sul podio stilato dal tecnico piemontese: Antonio Nusa.

L’attaccante norvegese piace ai giallorossi da tempi non sospetti, ma sin qui si era deciso di non affondare il colpo sia per il prezzo elevato (55-60 milioni di euro), sia per la concorrenza di alcune squadre inglesi, con Arsenal e Newcastle in prima linea. I Gunners, in particolare, si sono fatti soffiare Rogers dal Chelsea proprio sul rettilineo finale e hanno bisogno di un’altra ala oltre a Tsolis, vista la rottura con Gabriel Martinelli.

Consapevole di non potersi permettere un’altra figuraccia, la famiglia Friedkin secondo il Corriere dello Sport questa volta ha dato subito il via libera al colpo Nusa, ma la strada non è certo in discesa.

Calciomercato Roma, scambio difficile per Nusa

Nelle ultime ore si è parlato anche di una potenziale contropartita tecnica per abbassare le pretese, ricordando che circa un anno fa il Lipsia aveva provato ad inserirsi con forza su Jan Ziolkowski.

Un profilo che può ancora piacere in Germania, ma che dopo il passaggio di Zeki Celik alla Juventus, verrebbe liberato solo nel caso in cui dovessero arrivare uno o due centrali, visto che il turco veniva utilizzato anche da terzo di difesa.

Ad oggi, in buona sostanza, l’ipotesi di un inserimento del difensore polacco nella trattativa non è stata presa in considerazione dai due club, anche perché in caso di cessione, l’ex Legia potrebbe preferire un trasferimento in Premier.