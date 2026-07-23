Antonio Nusa e il pericolo bianconero: 60 milioni inchiodano la Roma

La comunicazione è stata inviata in tutti i suoi aspetti essenziali: la cifra è spaventosa
Gettate alle ortiche la possibilità di mettere le mani su uno tra Garnacho e Summerville, la Roma si è immediatamente rituffata sul mercato con l’intento di assicurare a Gasperini gli attaccanti a lungo richiesti.
In tal senso, nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il profilo di Antonio Nusa, molto apprezzato dal tecnico di Grugliasco e dall’area tecnica giallorossa.
A dispetto dei segnali di apertura lasciati trapelare dal ragazzo, però, non sarà affatto facile imbastire l’operazione con il Lipsia, perlomeno alle attuale condizioni fatte trapelare dal club tedesco.
Secondo quanto riferito da Simone Valdarchi, i Die Roten Bullen valutano il proprio gioiello non meno di 60 milioni di euro; in aggiunta, la Roma sarà chiamata a guardarsi dal pericolo Newcastle che, incamerati i tanti soldi derivati dalla cessione di Gordon, avrebbero la liquidità sufficiente per far saltare il banco.
Per D’Amico, insomma, non sarà affatto una passeggiata. Neanche stavolta.