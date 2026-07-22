Un’altra mazzata dopo Summerville: accordo lampo e addio Roma

La trattativa ha fatto registrare la tanto attesa fumata bianca dopo lo sprint impresso nelle ultime ore

Giornata da dimenticare per la Roma in chiave calciomercato. Terminato il lungo tira e molla per Summerville che alla fine ha premiato l’Al-Hilal, i giallorossi hanno visto sfumare un altro obiettivo in maniera definitiva.

Come riferito da Ben Jacobs, Alejandro Garnacho ha accettato con convinzione il contratto quadriennale messo sul piatto dall’Aston Villa dopo che il Chelsea aveva raggiunto un accordo con la compagine di Birmingham.

L’operazione – ormai definita in tutti i suoi aspetti – è stata chiusa in prestito con obbligo condizionato per una valutazione complessiva da circa 50 milioni di euro, bonus inclusi.

Decisivo il forcing di Emery – che ha immediatamente individuato nell’ex esterno dello United il profilo al quale dare la caccia – e la volontà del ragazzo che non ha aperto con convinzione all’ipotesi di lasciare la Premier League.

Mai seriamente in corsa alle condizioni dettate dal Chelsea, la Roma sarà dunque chiamata a ripiegare sugli altri obiettivi da tempo nei dossier di D’Amico: Antonio Nusa su tutti, ma non solo.