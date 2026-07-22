Telefonata bollente alla Roma: botto Koné e nuovo club

Il francese continua a far parlare di sé in chiave mercato calamitando non poche indiscrezioni

Impegnata a guadagnare terreno nella corsa per Summerville con il testa a testa con l’Al-Hilal che si preannuncia più vibrante che mai, la Roma si interroga anche sul discorso legato alle uscite.

A tenere banco in questo senso è sicuramente il futuro di Manu Koné per il quale il Manchester United studia l’offerta giusta da far recapitare dalle parti di Trigoria. Anche i Red Devils, però, potrebbero ben presto fare i conti con il fattore Arabia.

Secondo quanto riferito da Sky Sport CH, infatti, nelle ultime ore l’Al-Ahli avrebbe avuto un contatto diretto con la Roma per capire la fattibilità dell’operazione Koné e le cifre dell’eventuale affare.

Un sondaggio esplorativo piuttosto concreto quello effettuato dalla compagine saudita che potrebbe fungere da preludio di una proposta ufficiale a stretto giro di posta.

Dal canto loro, i giallorossi non ha alcuna intenzione di fare sconti e a tutti i club che in tempi e in modi diversi si sono avvicinati per chiedere informazioni sul francese ha fatto recapitare la stessa informazione: serviranno 55-60 milioni per sedersi al tavolo negoziale.