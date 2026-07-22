Roma, affare saltato: l’annuncio ufficiale è arrivato

Le dichiarazioni dall’Olanda sembrano mettere una pietra tombale sulla trattativa

Ruotano attorno all’Olanda le ultime e roventi dinamiche di calciomercato della Roma. La telenovela Summerville ha tenuto tutti col fiato sospeso negli ultimi giorni, con tanto di telefonata di Donyell Malen al suo connazionale e amico.

Proprio in queste ore, dai Paesi Bassi è arrivato un annuncio ufficiale che è destinato ad influenzare il club giallorosso, chiudendo in maniera definitiva, almeno a parole, una potenziale nuova trattativa tra club.

Su voetbalprimeur.nl sono infatti apparse le dichiarazioni ufficiali del direttore sportivo del PSV, Earnest Stewart, che ha così commentato le voci su un ritorno di fiamma per Salah-Eddine, dopo il mancato esercizio del diritto di riscatto: “Da allora non abbiamo avuto più alcun contatto con lui”.

Dalle cessione dell’esterno marocchino, la Roma spera di ricavare circa 8-10 milioni di euro, solo il tempo ci dirà se le dichiarazioni del club olandese fossero le classiche smentite di rito.