Roma, trattativa concreta per Soulé: prove d’accordo in Serie A

L’attaccante argentino è ancora sul mercato, non solo Premier League e Germania

Mentre in entrata la Roma si è concentrata quasi esclusivamente sulla trattativa per Crysencio Summerville, in uscita sulla scrivania di Tony D’Amico ci sono vari dossier aperti. Il più pesante e concreto resta quello relativo a Manu Koné, seguito da vari club di Premier League, ma anche la situazione di Matias Soulé continua ad essere monitorata.

A giugno, l’attaccante argentino ha rifiutato alcuni sondaggi dall’Arabia, sperando in un’offerta concreta dall’Europa e in particolar modo dall’Inghilterra. Ad oggi, questa proposta nero su bianco non è ancora arrivata, ma ci sono però altri club che hanno avviato i contatti con l’entourage dell’ala mancina.

Secondo La Nazione, l’ambizioso progetto della Fiorentina ha portato Fabio Paratici a chiedere informazioni alla Roma sul numero 18 giallorosso. Stando a TMW, il direttore sportivo viola ha avviato anche colloqui approfonditi con l’entourage di Soulé per provare a trovare un accordo economico con il ragazzo.

L’ingaggio da 2,5 milioni di euro, bonus inclusi, è abbastanza alto, ma comunque alla portata del club gigliato. Per questo i toscani stanno provando a raggiungere un’intesa con gli agenti per poi iniziare una trattativa con il club capitolino che, vale la pena ricordarlo, valuta Soulé 35-40 milioni di euro.